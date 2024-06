Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno avuto una forte lite? La testimonianza e l’avvertimento di un esperto di gossip

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 1 giugno 2024) Emergono delle indiscrezioni poco rassicuranti per i fans di, conosciuti come i “Perletti”. Secondo quanto riportato dall’diAmedeo Venza, la coppia starebbe attraversando unacrisi. Questo improvviso cambiamento è avvenuto nelle ultime ore, nonostante i due abbiano recentemente pubblicato foto di una vacanza insieme in un noto resort, dove apparivano uniti e felici. Le rivelazioni di Amedeo Venza suAmedeo Venza ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha rivelato che una coppia dell’ultima edizione del Grande Fratello è in. Il “lui” della coppia sarebbe addirittura andato via di casa senza spiegazioni. Venza ha poi fornito le iniziali della coppia: M e P.