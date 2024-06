MotoGP Bezzecchi dopo la sprint | Finale di giornata positivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Il pilota del VR46 Racing Team, Marcola garadel sabato del Gran Premio didel Mugello: “Ho fatto una bella partenza, lo scatto intendo, poi, alla prima curva, non so perché, Alex (Rins) ha frenato molto presto e ho perso tutto il vantaggio. Peccato, ma abbiamo tanti dati e siamo stati molto forti in frenata. Non il miglior risultato, ma undi“. Il riminese ha poi aggiunto: “Per domani mi sento bene, parto da dietro, sarà complicato, ma il tifo farà la sua differenza. Sono anche contento del mio casco, BeZen – Stai calmo. È un periodo difficile, molti mi danno consigli, sono carini, ma il pensiero più comune è: “dai Marco, stai calmo!”. Ed è una cosa che odio a dire il vero, ma rappresenta le mie emozioni.