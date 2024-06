Mojito alla fragola fatto in casa | esotico e profumatissimo!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 1 giugno 2024) Ilè la versione fruttata del famosissimo cocktail cubanomenta. Fresco, profumato e aromatico, è un piacere da sorseggiare in completo relax, davanti ad un tramonto primaverile o estivo per godere della bella stagione. Facilissimo da realizzare, necessita di una bassissima manualità e non richiede alcun tipo di esperienza. Si tratta, infatti, di una preparazione “pestata” ed è proprio grazie al pestello, infatti, che possiamo liberare gli oli essenziali della menta e il succo della frutta che si uniranno naturalmente allo zucchero di canna e formeranno la base della nostra bevanda. Acqua tonica e rum bianco completano il quadro degli ingredienti.: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 100 g di fragole + quelle per decorare 1 ciuffo di foglie di menta 65 ml di rum bianco 65 ml di acqua tonica (o acqua gassata) 2o gr di zucchero di canna q.