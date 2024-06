LIVE Musetti-Djokovic 5-7 Roland Garros 2024 in DIRETTA | primo set al serbo dopo 55?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ANDREESCU 40-0 Ace (2°). 30-0 Brutta risposta di rovescio dell’azzurro. 15-0 Ace, il 1° del match e di. Sette minuti, si rigioca! Non torna dagli spogliatoi il, 5? dal set point.7-5! Piegato in due ilquesto punto pirotecnico. Palle corte, recuperi e alla fine il lungolinea fuori di rovescio dell’azzurro che cede il 1° parziale in 55?. 15-40 Se ne va il rovescio di. 15-30 Sciocchezza delche aveva rimesso in piedi un punto perso, con il candelotto altissimo difensivo. 0-30 Brutta e alta la smorzata di, peggiore però il recupero diagonale dell’azzurro. 0-15 Si allarga ed è di poco fuori la smorzata, perfetta, di