L’equilibrio del mondo sempre più difficile da gestire e riposizionare

(Di sabato 1 giugno 2024) C’è stato un periodo, circa mezzo secolo fa, in cui l’attenzione di molti autori sparsi sul Pianeta, fu catturata da improbabili rappresentazioni di catastrofi, naturali o provocati dall’umanità, che avrebbero azzerato o quasi ciò che era stato pensato e fatto fino a allora. È passata tanta di quell’acqua sotto i ponti che, se si fossero realizzati anche solo in parte quelle false profezie, oggi buona parte degli uomini di ogni dove sarebbe occupata a pescare o a andare a caccia per poter sopravvivere. Per la prima quella avrebbe dovuto impiegare la lenza con l’amo, per la seconda la lancia ricavata da una canna.I Maya e Nostradamus, in epoche diverse, si dedicarono all’ argomento, suggestionando tanti e convincendo pochi. A voler rimanere con I piedi per terra e fare altrettanto con la mente, non si potra prescindere dal constatare che, fin dalla metà del XX° secolo, è in corso un rapido cambiamento del modo di pensare e di agire dell’umanità in senso lato.