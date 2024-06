Kate Caprarica | Malattia a uno stadio più avanzato Poi lo scenario peggiore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) C'è incertezza sulle sorti della monarchia britannica. Da quando re Carlo eMiddleton hanno annunciato le rispettive malattie, gli inglesi temono il peggio. Soprattutto perché il sovrano è anziano e la principessa dal Galles è assente dalla scena pubblica ormai da parecchi mesi. E allora ci si domanda quali potrebbero essere gli scenari e si indaga, sempre rispettando la richiesta di riservatezza della famiglia reale, come stiano veramente le cose. Antonio, che da sempre segue con attenzione e cura le vicende della Corona, ha cercato di fare il punto della situazione in un'intervista concessa a Oggi. "Se mancassero sia Carlo che, come potrebbe reagire William, che si ritroverebbe da solo con tre bambini piccoli? È un uomo complicato, che agisce d'impulso, non ascolta nessuno.