(Di sabato 1 giugno 2024) Carro, indi La, è la patria degli avi di Niccolòe non a caso da molti anni sede principale di un Festival intitolato al grande violinista genovese e organizzato dalla Società dei Concerti di. Negli scorsi mesi Carro ha vinto un bando del Ministero della Cultura finalizzato, su fondi del Pnrr a progetti di rigenerazione del Borgo. Sono arrivate risorse per 1,6 milioni di euro. Ieri, nella sede del Comune di Carro, sono stati presentati i primi risultati delle azioni finanziate dal ministero. Coinvolta da uno degli interventi di punta è l’exdegli avi di, di proprietà del Comune, attualmente sede del Museo Mineralogico, ma che verrà riconvertita in "Experience": una dimora-museo di nuova generazione, con installazioni immersive, esperienze di realtà virtuale (grazie a una piattaforma all’avanguardia, sviluppata dalla società At media, sarà possibile diventare, suonando il violinosolo lui sapeva fare), archivio digitale e centro di documentazione dedicati al violinista di fama mondiale, icona dell’Italia nel mondo.