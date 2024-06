Il suicidio dopo la violenza agli arresti domiciliari il presunto stupratore

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 1 giugno 2024) Sta suscitando grande scalpore e indignazione la vicenda della ragazza di 22 anni violentata in una stanza dell’ospedale di Vizzolo Predabissi da un magazziniere 28enne, poi suicidatasila. L’accusato al momento respinge le accuse e sostiene che il rapporto sia stato consenziente, ma tutte le prove al momento sono contro di lui. La Procura di Lodi sta comunque indagando a 360° e, al di là dell’agghiaccianteche sembra ormai acclarata, gli inquirenti si stanno ponendo un’altra domanda: com’è possibile che una ragazza fragile abbia potuto incontrare nel nosocomio un ragazzo problematico e che nessuno abbia controllato su quanto stesse accadendo? La ricostruzione della vicenda I tragici fatti si sono verificati lunedì, quando il 28enne che lavora come magazziniere è arrivato in ospedale in condizioni disastrose, ubriaco e forse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.