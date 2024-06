Il circuito punta il futuro Sostenibilità e sicurezza per sognare ancora la F1

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) La storia del Motomondiale passa da qui. Daldel Mugello. Ci passa la storia, con quella bandierina dell’Italia a ricordare che è qui che si corre la gara nazionale. Ci passa la storia, raccontata dalle gigantografie appese nei corridoi che sfilano sopra i box, dove si rileggono le imprese e i sorrisi di Valentino, Biaggi, Capirossi, Dovizioso, Petrucci. Ma al Mugello, sulla pista del Mugello, c’è anche tanto, tantissimo,. La proprietà del tracciato, ovvero la Ferrari, è pronta a scommettere forte su una pista 3.0. E lo sta facendo – come evidenziato dal numero uno di Mugello Circuit, Paolo Poli – investendo sullaper piloti e appassionati, sul green, sulla. Poi ecco quello che accende le emozioni in pista, dove accanto al Motomondiale, rimane vivo e a suo modo (in) realizzabile il sogno della Formula 1.