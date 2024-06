Furiosa lite di coppia | 42enne picchiata dal marito davanti ai due figli di 7 anni

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 1 giugno 2024) È stato un vicino a dare l’allarme ai Carabinieri per unadidegenerata in un’aggressione ai ddella donna. È successo il 29 maggio a Itri, in provincia di Latina, dove i militari sono stati chiamati a intervenire in un’abitazione su segnalazione da parte di un vicino che era stato coinvolto dall’ennesimafamiliare tra due coniugi. Carabinieri – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)L’aggressione fisica e verbale della donna I militari accorsi hanno constatato i fatti, ma sono ancora in corso indagini per ricostruire nel dettaglio l’accaduto e stabilire eventuali responsabilità del 43enne che si sarebbe reso responsabile di un’aggressione prima fisica e poi verbale nei confronti della moglie, una donna di 42di nazionalità rumena.