Con il sorriso e la gentilezza ho conquistato l’Olanda

(Di sabato 1 giugno 2024) Una delle migliori accoglienze di sempre quella che la community di bartender italiani ad Amsterdam è capace di regalare a chi arriva in visita nella capitale olandese. In due giorni di attività, bar tour, visite e giri in barca, abbiamo preso contatto con una realtà ampia e variegata di professionisti mediterranei, che con tempistiche diverse e ruoli differenti hanno trovato in questa città un equilibrio di vita, benessere e lavoro ideale. Tra i tanti protagonisti della scena bar metropolitana, abbiamo chiacchierato con Ciro Adriano De Georgio, ischitano, con una leggera abbronzatura che lo accompagna tutto l’anno e un’indole pacatamente determinata. Uno dei primi italiani a trasferirsi nei Paesi Bassi, più di dieci anni fa, e oggi volto di riferimento per tanti giovani che arrivano in città, oltre che per colleghi da tutto il mondo in visita per lavoro o piacere.