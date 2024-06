Come coltivare i ravanelli nell’orto e in vaso

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 1 giugno 2024) Isono un ortaggio estivo dal sapore intenso e leggermente piccante: li avete mai provati in cucina? Si prestano alla preparazione di moltissime ricette, dal semplice pinzimonioantipasto alle più fantasiose insalate, passando per il condimento di un buon piatto di pasta ad una zuppa rustica dal gusto sensazionale. Essendo molto piccoli, ipossono anche essere coltivati senza alcuna difficoltà, siache in. In realtà, sono l’ideale per chi non ha grandi abilità nel giardinaggio, perché sono molto resistenti e non richiedono particolari cure. Scopriamofare., le caratteristiche della pianta Il ravanello (Raphanus raphanistrum) è una pianta appartenente alla famiglia delle Brassicacee, la stessa che include molte varietà commestibiliil cavolo, la rapa, il cavolfiore, la rucola e il rafano.