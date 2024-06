Cesena super pure in rosa Avanti con mister Conte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) L’intento è quello di dare continuità a un progetto che quest’anno ha regalato tante soddisfazioni, corroborate dai risultati concreti raggiunti da una squadra, quella delfemminile, che ha trascorso l’intera stagione navigando ai piani altissimi della classifica di serie B, chiudendo poi il torneo al quarto posto con 69 punti, dietro alla Lazio vincitrice, alla Ternana e al Parma, tutte compagini che avevano investito budget decisamente più importanti rispetto a quelli del Cavalluccio, che è sempre riuscito comunque a dimostrarsi più che competitivo anche contro le big. Le ragioni sono tante, ma non possono prescindere dal ruolo giocato dal tecnico Alain, al quale il club ha voluto riconoscere l’apprezzamento per il lavoro svolto rinnovando il contratto anche per la stagione 2024/2025.