Benedetto Merighi esce di scena | Seguirò la gestione del palasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Per tredici anni è stato l’uomo dietro le quinte, il ’dirigente-tifoso’ che per scelta preferiva non apparire in foto o in dichiarazioni, ma che in realtà era il braccio operativo di Gianni Fava e riferimento per tecnico e dirigenti. Lui, Andrea(nella foto proprio con Gianni Fava), oggi rompe il silenzio e lo fa per annunciare la sua uscita dal consiglio dellaXIV Cento. Nessuna polemica, solo una fase due che si apre e nuovi progetti da seguire, sempre al fianco del basket centese. "Mi sembra giusto – spiega– parlare oggi, per spiegare come stanno le cose e cosa farò. Ho iniziato questa avventura nel 2011, quando assieme a Gianfranco Salvi, Giovanni Malaguti, Giovanni Poggi e Andrea Corsini costituimmo la società che, col titolo portato da Carlo Malaguti, prese parte alla serie C.