Andar per mercati gli appuntamenti in Toscana per il 2 giugno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Firenze, 12024 –in giro per lacon fiere e. Ecco una selezione di. Segnalazioni a [email protected] AREZZO FIRENZE GROSSETO LIVORNO LUCCA PISA PRATO AREZZO Imperdibile la Fiera Antiquaria di Arezzo con centinaia di espositori e visitatori da tutta Italia (e oltre). A Sansepolcro si tiene ilno del Tarlo in piazza Torre di Berta, come ogni prima domenica del mese.ni medievali a Cortona dalle 9 per le vie del centro in attesa della Giostra dell'Archidado. FIRENZE A Firenze aelle Serre Torrigiani Fashion in Flair, dedicata a design e artigianato made in Italy di qualità. Dalle 11 alle 20. A Panzano in Chianti è di scena Aprilante, singolareno con realizzazioni artigiane di matrcata fantasia.