Fonte : sbircialanotizia di 30 mag 2024

Lo fa sapere il circolo palermitano con una nota. "Un evento - che si svolge in contemporanea in tutti. Da domani a domenica "Lezioni gratuite di Optimist e windsurf da domani a domenica al Circolo Velico Sferracavallo per il Vela Day 2024 promosso dalla Federazione Italiana Vela con il supporto di Kinder Joy of moving".

Vela Day lezioni gratuite di Optimist e windsurf per i più piccoli a Sferracavallo