Fonte : ilrestodelcarlino di 30 mag 2024

Dagli accertamenti è emerso che i conducenti, entrambi residenti in un comune (che non è stato specificato) dell’entroterra di Forlì-Cesena, erano privi delle licenze necessarie per esercitare l’attività professionale di conducente taxi e NCC. Pertanto, si legge in una nota stampa diffusa dal Comune di Cervia, "come previsto dalle norme del Codice della Strada, i veicoli utilizzati abusivamente sono stati sequestrati per la confisca, mentre le patenti di guida dei conducenti sono state ritirate ai fini della sospensione, prevista da 4 a 12 mesi".

Taxi abusivi due denunciati Portavano i ragazzi in discoteca