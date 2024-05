Il futuro dei rossoblu Samb prove di accordo tra Massi e Luca Faccioli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024)ditra Vittorio. Se ne parla da settimane e l’incontro ieri a Milano ha messo le basi per un possibileper una grande. Ora ci sarà la classica pausa di riflessione conche si risentiranno la prossima settimana. Insomma se sono rose fioriranno con il dirigente Infront che potrebbe tornare in rossoblù. Domani, intanto è previsto un summit tra ilmo dirigente rossoblù e il diesse Stefano De Angelis per fare il punto della situazione. In casa, infatti, si sta già pensando alle riconferme. Ancora non arrivano notizie ufficiali ma Palladini ha già le idee chiare. L’obiettivo è quello di non smembrare un organico che ha buone potenzialità e che le ha dimostrate nel corso della stagione appena terminata nonostante il quarto posto finale ed i playoff persi con L’Aquila a causa del peggior piazzamento in classific.