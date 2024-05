Traffico Roma del 29-05-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roomba infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità riaperta via della Magliana chiusa alper un incidente precedente tra via del Trullo e il bivio per laFiumicino sempre nei pressi di via del Trullo dalle 18 di questa sera sino alle 15 di domani e giovedì 30 maggio per alcuni è chiusa via Massa Marittima da via Capalbio a via Campagnatico da oggi per lavori divieto di circolazione lungo Vicolo del campanile tra Borgo Sant’Angelo e via della Conciliazione così sarà fino al 7 giugno disagi alfino a cessate esigenze chiusa via Flaminia tra via Frassineto è la stazione della cessa verso il centro città per i dettagli di questo e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.