Hilary Duff e Matthew Koma sono diventati genitori per la quarta volta

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Con un tenero post sui social corredato da alcune foto in bianco e neroe il maritohanno annunciato la nascita della lorobambina. Come si vede dagli scatti, l’attrice e cantante ha fatto un parto in acqua e ha partorito in casa la piccola Townes Meadow Bair, questo il nome della neonata. La coppia è sposata dal 2019 e ha già due bambine, Banks Violet e Mae James. Inoltre, l’ex star della Disney ha un primogenito, Luca Cruz, nato dodici anni fa dalle sue precedenti nozze con Mike Comrie.aveva annunciato la suagravidanza con una divertente cartolina natalizia che la mostrava insieme alla sua famiglia con una mano sul pancino già evidente, commentando “Sorpresa, sorpresa!”. Incontrosiincontrati per la primaall’inizio del 2013 per motivi professionali.