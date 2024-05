Logicor | partnership con gruppo IMA

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di martedì 28 maggio 2024)rafforza laconIMA grazie a IMA Eurosicma, nella nuova logistica di Vignate (Mi)ha completato la riqualificazione e l’ampliamento di un nuovo hub di oltre 25 mila m2, di cui circa 11 mila m2 occupati da IMA Eurosicma L’azienda ha ampliato l’immobile di circa 8 mila m2, di cui 4 mila m2 demoliti e ricostruiti., tra i principali proprietari, gestori e sviluppatori di immobili logistici in Europa, completa un nuovo polo logistico a Vignate (MI) e consolida la propriaconIMA, leader internazionale per la produzione di macchine automatiche per il processo ed il confezionamento di prodotti alimentari, farmaceutici e personal care, supportando la crescita del business della società IMA Eurosicma.