Dal Natale al Carnevale e oltre | le iniziative

(Di martedì 28 maggio 2024) Il Ccrr ha collaborato a diverse manifestazioni coordinandosi con la Scuola e con il Comune. Il 25 novembre noi del Ccrr abbiamo presentato e partecipato ad uno spettacolo di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e, attraverso musica, canzoni, monologhi teatrali e poesie, abbiamo sottolineato l’importanza di educare al rispetto dell’altro e la necessità di contrastare qualsiasi tipo di violenza, abuso e discriminazione. Aabbiamo organizzato una pesca (foto) in Piazza Mattei il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza al missionario Giovanni Marchetti che opera in Etiopia e alla Lega del Filo d’Oro. Per salutarci prima delle vacanze abbiamo coinvolto tutte le classi della Secondaria in una divertente tombola elettronica.