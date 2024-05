Sulla scheda gli italiani scriveranno Ciao Giorgia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dopo avere inseguito per mesi l’illusione di fare cappotto, alzando continuamente la posta, per concentrare su di sé tutte le attenzioni e tutti i poteri in un gigantesco lascia o raddoppia politico-costituzionale («o la va o la spacca», come si è lasciata sfuggire venerdì),Meloni si è resa conto di avere pronunciato qualche parola di troppo e ha pensato di potersele semplicemente rimangiare (a distanza di quarantotto ore, peraltro). Dando così la prima volta un segnale di arroganza, il secondo di debolezza. Ora, si può discutere se glisiano più inclini a perdonare la prima o la seconda, ma è storicamente dimostrato che tollerano pochissimo le due cose insieme. Una volta spremuto il tubetto, sarebbe stato più saggio rassegnarsi a buttare il dentifricio, o al limite lasciarlo lì.

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Meloni prende in giro gli italiani . Mette il nome ' Giorgia ' sulla scheda e annuncia ora una mancetta una tantum rinviandola a gennaio. Ma se tu parti dal presupposto che le persone sono in difficoltà perchè non dai subito un sostegno? Perchè lo annunci oggi e lo rinvii a ... liberoquotidiano

Dopo avere inseguito per mesi l’illusione di fare cappotto, alzando continuamente la posta, per concentrare su di sé tutte le attenzioni e tutti i poteri in un gigantesco lascia o raddoppia politico-costituzionale («o la va o la spacca», come si è lasciata sfuggire venerdì), Giorgia Meloni si è ... linkiesta

Haiti, cinque bimbi adottati non riescono a venire in Italia. Tre sono attesi in Veneto. Appello al governo: «Aiutateci» - Haiti, cinque bimbi adottati non riescono a venire in Italia. Tre sono attesi in Veneto. Appello al governo: «Aiutateci» - VENEZIA - Cinque bambini di Haiti sono stati adottati da quattro famiglie italiane, per la precisione tre venete e una lombarda, ma non riescono a raggiungere l’Italia. Le adozioni sono ... ilgazzettino

Euro2024, quando gioca l'Italia Calendario e girone degli azzurri di Spalletti - Euro2024, quando gioca l'Italia Calendario e girone degli azzurri di Spalletti - Terminati i campionati, è tempo di proiettarsi a Euro2024. L'Europeo inizierà in Germania il 14 giugno e naturalmente l'attenzione di tutti gli italiani è verso ... ilmessaggero

Elezioni europee 2024: come si vota Quante preferenze E il voto disgiunto - Elezioni europee 2024: come si vota Quante preferenze E il voto disgiunto - L'8 e il 9 giugno si eleggono i 76 membri italiani del Parlamento europeo. Si potrà barrare solo la lista o esprimere fino a tre preferenze, rispettando la ... huffingtonpost