Sulla spiaggia di Riccione mi sento a casa

(Di domenica 26 maggio 2024) Io e il secco arriva oggi a, sarà proiettato alle 16 al Giometti Cinema. Presente in sala una parte del cast, a iniziare dalse Francesco Lombardo, 10 anni, che interpreta la parte di Denni, e il regista GianLuca Santoni. Ne parla l’attrice Barbara Ronchi che riveste magi il ruolo di mamma Maria. A già ricevuto un premio. "Al Bellaria Film Festival mi hanno conferito il premio Casetta Rossa come migliore attrice dell’anno. E’ un riconoscimento che viene dato anche agli interpreti che sostengono le opere prime". Raccontiamo la trama? "È storia di un bambino che per difendere l’amatissima madre da una situazione di violenza domestica, vuole assoldare un killer. Tramite un’amica viene a sapere che ha un cugino, il Secco, ragazzo stralunato che vive di furtarelli, senza però aver mai ucciso nessuno. Come fossero Pinocchio e Lucignolo diventano amici e dialogando, capiranno che è possibile essere uomini diversi rispetto quelli di loro riferimento, come il padre di Denni, mosso da rabbia e violenza".

