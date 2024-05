Serie A 2023 2024 - oggi e un anno fa | classifiche a confronto dopo 38 giornate

(Di domenica 26 maggio 2024) Ledella38con quella dello scorso campionato. Meglio di tutti l’Inter, con un bel +24, seguito dal Bologna (+14). Sono tante invece le note negative, dal Napoli (-37) alla Lazio (-13), passando per le retrocesse Sassuolo e Salernitana. Andiamo a scoprire allora ledi questa stagione e della scorsa messe a, ecco come cambianoe unfa. LE38Inter 94 (+24) Milan 75 (+5) Juventus 71 (-1) Atalanta 69 (+5)* Bologna 68 (+14) Roma 63 (=) Lazio 61 (-13) Fiorentina 57 (+1)* Torino 53 (=) Napoli 53 (-37) Genoa 49 (inB) Monza 45 (-7) Lecce 38 (+2) Verona 38 (+7) Udinese 37 (-9) Cagliari 36 (inB) Empoli 36 (-7) Frosinone 35 (inB) Sassuolo 30 (-15) Salernitana 17 (-25) *una partita in meno SportFace.

