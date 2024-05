Vacanze - anche quest’anno arriva l’elenco dei mari italiani più puliti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 25 maggio 2024)ci sono buone notizie per chi deve prenotare le: nelle nostre coste, sono tante le Bandiere Blu Quartu Sant’Elena si conferma ancora una volta all’avanguardia nella tutela ambientale e nella gestione sostenibile del territorio, ricevendo il prestigioso riconoscimento delle Bandiere Blu per l’edizione 2024. Dove trascorrere leestive?- Ansa- Notizie.comQuesto premio, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee), testimonia l’impegno della località nel rispettare rigorosi criteri ambientali. Quartu Sant’Elena si distingue come unica meta nell’area di Cagliari ad essere stata premiata con le Bandiere Blu, grazie alle sue meravigliose spiagge diPintau e del Poetto.: ecco perchè con la Sardegna non si sbaglia mai Questo risultato non solo pone Quartu in una posizione di preminenza locale ma la proiettaal vertice nel contesto più ampio del Sud Sardegna, insieme alla città di Sant’Antioco.