Valditara | Chiudere le scuole per le feste religiose non serve all’integrazione

Le domande per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2024/2026 sono aperte fino al 10 giugno. Per chiarire ogni tuo dubbio sulla procedura, non perdere l'appuntamento di Question Time di Orizzonte Scuola. L'articolo GPS 2024-2026: tabella titoli, riserve, scelta delle scuole.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha acceso i riflettori sulla persistenza di una cultura patriarcale all'interno delle famiglie. Durante la sua partecipazione al programma "È sempre Cartabianca" su Rete 4, Schlein ha sottolineato come, ancora oggi, in Italia si cresca "in una cultura profondamente patriarcale", dove le donne sono spesso messe in secondo piano e i capifamiglia occupano la cima della "piramide" familiare.

