Un "belly-landing" - letteralmente "atterraggio sulla pancia" - da manuale, che ha messo fine alle ore di timore vissute dai passeggeri di un piccolo aereo charter. Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Newcastle, nel Nuovo Galles del Sud, in direzione Port Macquarie. today

Milano – Sei bambini di età compresa tra i nove e i dieci anni sono finiti al pronto soccorso giovedì scorso dopo aver pranzato nella mensa di una scuola elementare pubblica in zona Affori. I bimbi, tutti alunni della stessa classe, hanno accusato lo stesso tipo di sintomi: dolori gastro-intestinali e bruciore alla gola. ilgiorno

Va all’ospedale con un mal di pancia e dopo 10 minuti aggredisce gli infermieri: “Volete lasciarmi morire” - Va all’ospedale con un mal di pancia e dopo 10 minuti aggredisce gli infermieri: “Volete lasciarmi morire” - Alcuni infermieri dell’ospedale ‘San Leopoldo Mandic’ di Lecco sono stati aggrediti da un paziente. L’uomo, un 50enne, si era presentato accusando un mal di pancia e dopo soli 10 minuti di attesa ... fanpage

Calciomercato Lazio | Luis Alberto-Al Duhail, operazione caldissima. E a Formello... - Calciomercato Lazio | Luis Alberto-Al Duhail, operazione caldissima. E a Formello... - CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - L’avventura di Luis Alberto alla Lazio è giunta, definitivamente, al capolinea. Lo spagnolo, dopo le dichiarazioni bomba rilasciate nel post gara con ... lalaziosiamonoi

La frazione ha visto protagonista una fuga di oltre 150 km con cinque corridori ripresi ai -10 dal traguardo - La frazione ha visto protagonista una fuga di oltre 150 km con cinque corridori ripresi ai -10 dal traguardo - Finale, come previsto, allo sprint nella tappa 18 del Giro d'Italia 2024: Tim Merlier ha centrato la sua seconda vittoria in questa edizione, battendo al fotofinish Jonathan Milan, cui non è riuscita ... gazzetta