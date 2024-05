Pioli in pole - risalgono le quotazioni per l’ex Milan

Secondo SportMediaset nella cosa alla panchina del Napoli, Pioli avrebbe superato Gasperini nelle preferenze di De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Carlo Landoni, giornalista di SportMediaset, la corsa per la panchina del Napoli per la stagione 2024/25 è ridotta a due nomi: Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini. napolipiu

Per la panchina del Napoli, Conte resta la prima scelta ma Pioli potrebbe essere un’alternativa di alto livello per gli azzurri. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli è ancora alla ricerca del nuovo allenatore per la prossima stagione. napolipiu

Per la panchina del Napoli, Conte resta la prima scelta ma Pioli potrebbe essere un’alternativa di alto livello per gli azzurri. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli è ancora alla ricerca del nuovo allenatore per la prossima stagione. napolipiu

SKY - Napoli, Pioli torna in pole position, la sua candidatura sta acquisendo sempre più peso - SKY - Napoli, pioli torna in pole position, la sua candidatura sta acquisendo sempre più peso - Sky Sport ha fatto il punto sul possibile nuovo allenatore del Napoli: "Francesco Calzona saluterà al termine del campionato, con gli azzurri che si stanno muovendo sul mercato. I nomi in lista sono q ... napolimagazine

Sky - Risalgono le quotazioni di Pioli: la sua posizione acquisisce sempre più peso - Sky - Risalgono le quotazioni di pioli: la sua posizione acquisisce sempre più peso - Ultime sul futuro della panchina del Napoli. Come scrive la redazione di Sky Sport, Francesco Calzona saluterà al termine del campionato ... tuttonapoli

MILAN - Pioli, c’è l’addio ufficiale, per il nuovo tecnico Fonseca più di De Zerbi in quota, sullo sfondo Conte e Allegri - MILAN - pioli, c’è l’addio ufficiale, per il nuovo tecnico Fonseca più di De Zerbi in quota, sullo sfondo Conte e Allegri - Come riporta AgiproNews, era già nell’aria da diverse settimane, ora, alla vigilia dell’ultima giornata di campionato è arrivata anche l’ufficialità: Stefano pioli lascia la panchina del Milan. Il tec ... napolimagazine