Mario Biondi a Ciao Maschio | Non vedo più mia figlia È una cosa inconcepibile

(Di venerdì 24 maggio 2024) ‘'Mi manca una delle mie figlie, Mia, che adesso nonpiù. È unache fa abbastanza male, lei è la settimaed è l'unica dei miei dieci figli che non vivo e non. Purtoppo si sono innescati dei meccanismi tali per i quali non riesco a vederla. Questa per me è una roba abbastanza dolorosa, direi quasi''. È la confessione del cantautore, ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata diche andrà in onda domani sera (25 Maggio) dalle 23:20 su Rai1. ‘'La verità - ha aggiunto- è che non siamo preparati alle separazioni, non siamo preparati ad avere dei figli e poi separarci perché genitori si rimane sempre. Tra una coppia può anche finire, ma invece genitori si rimane sempre''.

