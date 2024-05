Il piano di Macron per Draghi leader in Europa Ecco l' appoggio pubblico

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il presidente francese Emmanuelvuole un incarico di alto livello a Bruxelles per l'ex presidente del Consiglio italiano Mario. A fare il punto della situazione è Politico, che cita un'intervista a Pascal Canfin, eurodeputato del partito liberale Renaissance dicon una linea diretta con il presidente. Canfin, alla domanda se la Francia sostiene la candidatura di Ursula von der Leyen, ha risposto in maniera netta: “La Francia e tutti nell'ecosistema presidenziale vorrebbero chegiocasse un ruolo”. Questa è la prima volta che un funzionario francese lo appoggia pubblicamente per un incarico di alto livello a Bruxelles. “Ha la credibilità necessaria per cercare di convincere gli altri paesi della capacità di investimenti a lungo termine e della necessità di investimenti comuni, il che rappresenta una sfida enorme”, il resto delle dichiarazioni di Canfin.

