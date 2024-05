Giro d’Italia 2024 - classifica e ordine d’arrivo diciannovesima tappa | magia di Vendrame a Sappad - battuti Alaphilippe e Narvaez

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024)di Andreanelladel. Il corridore della Decathlon AG2R La Mondiale si prende con forza e astuzia la Mortegliano-a. L’azzurro, sembrato inferiore ai favoriti di giornata, riesce ad allungare sul gruppo di testa ai -30 km strappando in pianura. Il vantaggio sale intorno al minuto fino all’imbocco della salita di Cimaa, dove era atteso il rientro del gruppo composto da, Steinhauser e Sanchez. Gli inseguitori non riescono a fare gioco di squadra, mentreallunga sugli avversari nell’ascesa di Cimaa e mette il suo primo sigillo sulla Corsa Rosa, a tre anni di distanza dalla prima volta (2021 a Bagno di Romagna). E’ la quinta vittoria italiana nel, dopo i tre successi di Milan e la gioia di Ganna nella seconda cronometro. Successo numero 22 in stagione per la Decathlon, che si sta ritagliando un ruolo importante nel panorama ciclistico attuale.