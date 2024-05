Decreto Autovelox - tutte le novità in arrivo a giugno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il, annunciato dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, promette di rivoluzionare l’uso degliin Italia. Questo, in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio, introduce nuove regole per garantire un utilizzo responsabile e mirato di questi dispositivi, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e prevenire gli incidenti.in pubblicazione: atteso per il 28 maggio Ilcambia la sicurezza stradale in Italia. Annoverato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ilpromette di rivoluzionare l’uso e la collocazione deglinel Paese. La sua promulgazione è stata anticipata come una risposta alle critiche riguardanti l’abuso deglicome strumento di generazione di entrate comunali, sottolineando invece l’importanza di utilizzare questi dispositivi come strumenti di sicurezza stradale.

