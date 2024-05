Cellini presenta le sue liste Ecco i candidati al Consiglio

(Di venerdì 24 maggio 2024) "Siamo entusiasti del sostegno e dell’affetto di tante persone". Pardo, candidato sindaco civico supportato dalle"Più Certaldo" e "Io Donne", ha annunciato i prossimi incontri per illustrare il programma ere ial. Nell’incontro all’ex Centro Giovani è stato discusso del possibile futuro della discarica di San Martino e la possibilità di riconvertirla in un parco fotovoltaico. I prossimi incontri: domani alle 19.30 al comitato elettorale di via 2 Giugno, lunedì alle 21.15 a Fiano in piazza Gasparri e martedì a Sciano alla pista del circolo Arci. A comporre "Più Certaldo", oltre al consigliere uscente Giuseppe Lombardo, ci sono Alessandro Bagnoli, Andrea Ridi, Laura Pratesi, Francesca Stricchi, Veronica Amormino, Massimo Bonini, Silvia Gamberucci, Giacomo Borghi, Carlo Stella, Daniele Bocconi, Benedetta Manetti, Carlo Mainardi, Ilaria Nogara, Jacopo Fusi e Letizia Bindi.

