Truffe ad anziani - la ‘centrale’ a Napoli | 17 misure cautelari

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDall’alba, su delega della Procura di Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nella provincia di, supportati dai comandi dell’Arma territorialmente competenti, hanno eseguito, emesse dal Gip di Roma, nei confronti di 17 persone (7 in carcere e 10 ai domiciliari), di cui 13 indiziate di appartenere a una organizzazione dedita aed estorsioni in danno die gli altri 4 di averli aiutati nell’esecuzione dei colpi. Laera a, con telefonate si adescavano le vittime, su auto a noleggio i truffatori le raggiungevano a Roma e in altre città. Come riscontro, nel corso dell’attività di indagine, i Carabinieri hanno inoltre eseguito 10 arresti, in flagranza di reato, perconsumate a Roma in danno di, con contestuale recupero e restituzione della refurtiva. Lo rende noto un comunicato del Comando provinciale dei Carabinieri di Roma.