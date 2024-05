Kung Fu Panda 4 - in una clip italiana il segreto del coraggi - parola di Mr Ping e Li Shan

(Di giovedì 23 maggio 2024) Mr.e Li, in questain italiano daFu4, discutono deldelo: l'importante è "fare iosi", non necessariamente esserlo! Il film è ora disponibile in digitale.

Kung Fu Panda 4, in una clip italiana il segreto del coraggio, parola di Mr. Ping e Li Shan - Ora che il solido successo al botteghino di Kung Fu Panda 4 è disponibile in digitale sulle principali piattaforme, in streaming o download , possiamo mostrarvi in esclusiva una clip in italiano che vede protagonisti i due papà di Po , il ...

Kung Fu Panda 4, il regista è convinto che il franchise "continuerà a crescere" con nuovi film - ... ha già ottenuto una data d'uscita digitale fissata per giugno 2024 e, nel frattempo, il regista Mike Mitchell ha spezzato una lancia a favore del futuro di Kung Fu Panda. Kung Fu Panda 4: Il Nuovo ...