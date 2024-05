Gaza - media | 16 morti in raid di Israele sul centro della città

(Di giovedì 23 maggio 2024) L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che 16 persone tra cui 10 bambini sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un bombardamento israeliano che stanotte ha colpito il quartiere centrale Darajdi. Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha parlato ieri sera con il suo omologo israeliano Yoav Gallantnecessità di un "meccanismo efficace" per coordinare le operazioni umanitarie e militari nella Striscia di"ha riconosciuto un interesse condiviso nella sconfitta duratura di Hamas e nel rilascio urgente di tutti gli ostaggi", afferma il Pentagono. Austin ha sottolineato il "forte sostegno a" da parte dell'amministrazione Biden e "ha ribadito le forti obiezioni degli Stati Uniti alla scandalosa richiesta del procuratoreCorte penale internazionale di mandati di arresto contro i leader israeliani", secondo un comunicato Usa citato daamericani e dello Stato ebraico.

