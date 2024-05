Falvaterra - l’incantevole borgo su uno sperone con vista mozzafiato su tutta la Ciociaria

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 23 maggio 2024)è undellasituato in provincia di Frosinone. Si tratta di una terra storica che racchiude in sé storia, tradizione e cultura che rendono il paese ancora più rinomato a livello nazionale e internazionale. Chiunque abbia visitato il posto almeno una volta avrà potuto ammirare la, ildallaè unmolto rinomato in provincia di Frosinone per la sua bellezza paesaggistica e la storia che lo caratterizza. Il paese sorge su unoroccioso che domina la sottostante vallata dove confluiscono due importanti corsi d’acqua, il fiume Liri e il Sacco. Sul territorio sono stati fatti alcuni studi e secondo quanto è emerso potrebbe derivare dall’antico insediamento romano di Fabrateria. LEGGI ANCHE:–, sai perché si chiama così? Ecco cosa si nasconde dietro questo termine Dopo la caduta dell’Impero romano e le continue invasioni, gli antichi abitanti del luogo decisero di lasciare le vecchie abitazioni per insediarsi sul vicino terreno dei Monti Austoni affinché potessero difendersi meglio contro ulteriori attacchi.