Choc a Roma - 28enne trovata morta in casa | la mamma fa la terribile scoperta

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tragedia a, in viale del Vignola, nel quartiere Flaminio, unaè statadalla. E’ stata proprio quest’ultima a dare l’allarme e a far accorrere gli uomini della Polizia del Commissariato Villa Glori insieme ai sanitari del 118.senza vita un– foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Purtroppo i soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso della giovane. Sono scattate le indagini per capire le cause del decesso. I primi accertamenti fanno propendere per una possibile overdose. Ma a dare risposte certe sula morte della ragazza sarà l’esame autoptico che verrà effettuato probabilmente nella giornata di oggi. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita della 28ene, tra le altre cose se fosse sola al momento del decesso. Di certo a fare laè stata lache, preoccupata in quanto lanon le rispondeva al telefono, alla fine ha raggiunto l’appartamento della ragazza per vedere cosa fosse successo.