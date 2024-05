Omicidio a Roma | 41enne ucciso a coltellate in Piazza dei Cinquecento

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dettagli dell’Poco dopo la mezzanotte, indei, di fronte alla stazione Termini di, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 41 anni, senza dimora e di origini somale. La vittima presentava una profonda ferita da arma da taglio all’addome. Intervento delle Forze dell’Ordine Sul luogo del delitto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile diche hanno immediatamente avviato le indagini. Poco dopo, gli investigatori si sono recati in un bar di via Cernaia, dove hanno individuato e portato in questura una persona sospettata di essere coinvolta nell’. Attualmente, la posizione del fermato è sotto esame da parte degli inquirenti. Indagini in Corso La Procura dicoordina le indagini per, lavorando per chiarire le circostanze e identificare eventuali ulteriori responsabili.

