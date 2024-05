L’Inter passa a Oakree - l’annuncio ufficiale | Impegnati per un successo a lungo termine

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024)è ufficialmenteta a Oaktree, con il fondo statunitense che ha comunicato ilggio di proprietà come primo passo nel nuovo corso del club nerazzurro. In un nota, il manager Alejandro Cano dice: «Come nuova proprietà, conosciamo la nostra grande responsabilità nei confronti della comunità e dell’eredità storica del. Siamoper ildei Nerazzurri e riteniamo che le nostre ambizioni per il Club si uniscano a quelle dei suoi appassionati tifosi in Italia e nel mondo». Il comunicato di Oaktree «Dal 22 maggio 2024, fondi gestiti da Oaktree Capital Management, LP (“Oaktree”) sono proprietari di FC Internazionale Milano (“Inter” o il “Club”). Ciò fa seguito al mancato rimborso del prestito triennale concesso da Oaktree alle holding del, scaduto il 21 maggio 2024 con un saldo complessivo di circa 395 milioni di euro.