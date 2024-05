Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2024 ore 17 | 15

Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 15.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE RIANO. CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA DOVE SI RALLENTA CON CODE ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. FILE PER LAVORI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E TOR DE CENCI NELLE DUE DIREZIONI QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE: ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA E TRA LA PONTINA E LA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA. romadailynews

Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN COMPLANARE ALTEZZA TOR CERVARA SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA PER MEZZO PESATE IN AVARIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA A24 CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, E CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA WOLF FERRARI A VIA DI MALAFEDE VERSO L’EUR DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

