Matthew Perry - la polizia di Los Angeles avvia un’indagine sul decesso dell’attore

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 21 maggio 2024) Il dipartimento didi Loshatosuldi, avvenuto il 28 ottobre 2023 nella metropoli californiana; l’inchiesta, a cui parteciperà anche la DEA, l’organismo federale statunitense che si occupa di reati legati al consumo e allo spaccio di droga, punta a stabilire in che modosia venuto in possesso di una quantità di ketamina superiore a quella concessa per uso medico. Come vi abbiamo raccontato qui, infatti, l’autopsia e gli esami tossicologici effettuati sul cadavere diavevano stabilito che a uccidere l’attore era stata proprio l’assunzione incontrollata della ketamina, un anestetico usato anche come antidolorifico, nonché per il trattamento delle dipendenze da oppioidi. Era stato lo stessoa descrivere con dovizia di particolari le sue sedute terapeutiche a base di ketamina.