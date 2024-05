Mamma anatra e i suoi piccoli uccisi a botte | la scoperta shock nel Bresciano Non sarebbe un caso isolato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) Marone (Brescia) – C’è qualcuno che si divertire a uccidere in modo brutale anatre e cigni selvatici. L'ultima segnalazione arriva da Vello, frazione di Marone, dove un residente ha rinvenuto i corpi senza vita di una famiglia di germani. Taddeo Rinaldi, durante una sua consueta uscita in kayak, ha trovato galleggianti sull'acqua i cadaveri di una madree deiquattroanatroccoli. Secondo le prime indagini, gli animali nonro stati predati da altri animali né tanto meno colpiti dai proiettili di bracconieri. I corpi presentano invece chiari segni di percosse, quasi a lasciar intendere un crudele divertimento o un gesto di puro fastidio nei confronti di questi innocui volatili. Purtroppo, non si tratta del primo episodio del genere. Rinaldi aveva già in passato rinvenuto le carcasse di due ...