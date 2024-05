Impegno condiviso per salvare vite

(Di martedì 21 maggio 2024) Il progetto ’Svolte. Sulla strada della sicurezza’ è stato realizzato da Quotidiano Nazionale in collaborazione con ACI Automobile Club d’Italia, Autostrade per l’Italia e Polizia Stradale con il sostegno degli Uffici Scolastici Regionali del Lazio e della Toscana e dell’Istituto IISS P. Calamandrei di Sesto Fiorentino (Firenze) dove avrà luogo l’incontro degli studenti con il pilota e testimonial per la sicurezza Andrea Montermini. Il partner automotive dell’evento è SAIC Motor Italy - marchio MG.

Insieme per dare valore a un territorio dalle potenzialità enormi. QN Distretti approda nelle Marche per fare il punto sulle strategie del turismo di questa regione.

