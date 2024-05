Elezioni Regionali Piemonte 2024 | candidati e sondaggi Le date

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 21 maggio 2024): sabato 8 e domenica 9 giugno non si vota soltanto per le Europee. Infatti, gli elettorisi saranno chiamati a rinnovare il proprio consiglio regionale e ad eleggere il nuovo governatore. Chi sono ie cosa dicono idisponibili? Uno sguardo alle ultime notizie sull’argomento. Europee: quando si vota e come funziona la legge elettorale: quando si vota?: sabato 8 e domenica 9 giugno non si vota soltanto per le Europee. Infatti, gli elettorisi saranno ...