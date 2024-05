Atp Ginevra 2024 | programma - orari e ordine di gioco di mercoledì 22 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 250 di Ginevra 2024 per quanto riguarda la giornata di martedì 21 maggio. Dopo la vittoria all’esordio contro Karatsev, Flavio Cobolli affronta il numero 4 del seeding Ben Shelton come quarto match sul campo centrale. Di seguito il programma completo. CENTER COURT Ore 11.30 – (Q) Goffin vs (Q) Moreno de Alboran a seguire – Eubanks vs (6) Griekspoor a seguire – Coria vs (WC) Shapovalov Non prima delle 18.

