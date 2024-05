Una poltrona per due candidati Via al duello tra Gabriele e Battioni

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ricompreso tra il canale Addetta e la strada Cerca, 3.600 abitanti, un centro storico e una zona industriale, anche Tribiano è fra i Comuni del Milanese che vanno al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Urne aperte l’8 e il 9 giugno. A sfidarsi due liste: quella di centrodestra del sindaco uscente Robertoche tenta il bis con "Insieme per Tribiano", e la compagine "Tribiano rinasce", sostenuta da Pd e 5 Stelle, con l’aspirante primo cittadino Gianfranco. "Vorrei poter proseguire il percorso intrapreso, per concretizzare le opere già avviate e quelle ormai pronte a partire, anche sull’onda dei finanziamenti del Pnrr". Questa la filosofia di, 37 anni, sindaco a tempo pieno. "Prima facevo il contabile, poi ho scelto di dedicarmi in toto alla comunità". Tra i progetti portati a termine ...

