Oggi - caro Max Allegr - sei indifendibile Ti sei cacciato in un gioco al massacro devastante

(Di lunedì 20 maggio 2024) di Carmelo ZaccariaMax, stavolta non sei riuscito a sfangarla con la tua guasconeria di toscanaccio irriverente. Il calcio, come dovresti sapere, a volte sconvolge i propri piani. La palla rotola, devia, inganna. E’ imprevedibile. Può succedere che mentre ti ricopri d’alloro, ti cacciano via, perché, per imprudenza, burla o tracotanza, ti sei, con sdegno, in unalche credevi di saper controllare, ma che ha finito per sopraffarti. Un cavallo della tua scuderia avrebbe certamente scartato di lato, tu invece ci sei rimasto impigliato. In forza di un perentorio imprimatur pensavi che bastasse metterci la faccia per meritarti l’aureola. In fondo ti hanno solo chiesto (o implorato) di proteggere una società in frantumi, perseguitata da processi e condanne, pregandoti ...