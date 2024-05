Napoli - voci di mercato…

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ilsta per concludere una delle più negative stagioni dell’era De Laurentiis. Con l’Europa da ascrivere alle voce “miracolo”, urge una riprogrammazione. Ed allora si rincorrono ledi mercato sull’allenatore, ma non solo. Di seguito quanto scritto sui social dall’esperto di mercato Nicolò Schira. Il Mattino invece si sofferma su un possibile sostituto di Victor Osimhen in attacco. E’ ovviamente tutto in divenire, vedremo come si evolveranno le diverse situazioni in casa azzurra. Ilmonitora Dovbyk del Girona Il quotidiano partenopeo concentra l’attenzione sul reparto offensivo. Osimhen, dato per partente in estate, andrà sostituito degnamente. La società di De Laurentiis vedrebbe Artem Dovbyk del Girona come il successore ideale. L’ucraino 26enne ha realizzato ben 20 gol in Liga questa stagione ed ha una ...

Massimiliano Allegri , ex allenatore della Juventus, potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli . voci interne al club smentiscono tutto. SEcondo alcune voci di mercato, Massimiliano Allegri , ex allenatore della Juventus, potrebbe essere il ...

Napoli , le voci di dentro : l’arrivo in ritardo dei biglietti omaggio , l’impianto Sky, le docce fredde . Lo scrive Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica. Sul campo è uno sfacelo. E preoccupano le parole di un uomo onesto come Calzona. ...

Casting per il dopo Osimhen: per Gazzetta due nomi da cancellare dalla lista - Casting per il dopo Osimhen: per Gazzetta due nomi da cancellare dalla lista - Il punto sull’attacco del napoli, con due nomi da depennare ed un centravanti da convincere a vestire l’azzurro. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova a fare il punto della situazione ...

REPUBBLICA - Condò: "I calciatori del Napoli si sentono poco assistiti, ecco cosa c'è dietro le parole di Calzona" - REPUBBLICA - Condò: "I calciatori del napoli si sentono poco assistiti, ecco cosa c'è dietro le parole di Calzona" - Paolo Condò, giornalista, ha fatto il punto sulla situazione in casa napoli nel suo editoriale per La Repubblica: "Sul campo è uno sfacelo. E preoccupano le parole di un uomo onesto come Calzona. Si r ...

Corbo: "Napoli, le voci di dentro: l'arrivo in ritardo dei biglietti omaggio e le docce fredde" - Corbo: "napoli, le voci di dentro: l'arrivo in ritardo dei biglietti omaggio e le docce fredde" - Antonio Corbo nel suo articolo per Repubblica di alcune delle presunte difficoltà avute dai giocatori del napoli in questa stagione.